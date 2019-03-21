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Город (Москва и область)     21.03.2019 14:59

Коммунарскую линию метро построят в два этапа

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Теги:  метро  строительство  ГЗК 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы одобрили изменения в проект строительства Коммунарской линии метро, подразумевающие строительство линии в два этапа, соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

На первом этапе будет построен участок в 8,7 километров от станции «Улица Новаторов» до станции «Славянский мир». На участке будет размещено 4 станции: «Улица Новаторов», «Улица Академика Опарина», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир».

На втором этапе будет построен второй участок линии протяженностью в 7,2 километра от станции «Славянский мир» до станции «Столбово». На нем будет расположено три станции: «Мамыри», «Коммунарка» и «Столбово».

Строительство Коммунарской линии должно завершиться в 2023 году. Линия пройдет от станции «Крымская» на МЦК до поселка Коммунарка в ТиНАО. В дальнейшем линия может быть продолжена до Троицка.


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Теги: 
метро  строительство  ГЗК 

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