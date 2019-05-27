27 мая. Mossovetinfo.ru – В инновационном центре «Сколково» 29 и 30 мая пройдет VII Международная конференция технологических предпринимателей Startup Village, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках конференции пройдет около 150 сессий, которые охватят различные сферы технологичного бизнеса. В конференции примут участие боле 15 тысяч человек.
«Москва — один из регионов — лидеров по развитию инфраструктуры и поддержке технологичного бизнеса. С 2015 года количество технопарков и бизнес-акселераторов в столице выросло более чем в два раза, а коворкингов — почти в три раза», - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Московские власти подготовили к конференции более 10 стартапов, которые основаны на инновационных разработках. Кроме того, представители московских властей войдут в число спикеров конференции.
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