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Город (Москва и область)     27.05.2019 08:57

Конференция технологических предпринимателей пройдет в «Сколково» 29-30 мая

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Теги:  Сколково  конференция  технологии  предпринимательство 

27 мая. Mossovetinfo.ru – В инновационном центре «Сколково» 29 и 30 мая пройдет VII Международная конференция технологических предпринимателей Startup Village, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках конференции пройдет около 150 сессий, которые охватят различные сферы технологичного бизнеса. В конференции примут участие боле 15 тысяч человек.

«Москва — один из регионов — лидеров по развитию инфраструктуры и поддержке технологичного бизнеса. С 2015 года количество технопарков и бизнес-акселераторов в столице выросло более чем в два раза, а коворкингов — почти в три раза», - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Московские власти подготовили к конференции более 10 стартапов, которые основаны на инновационных разработках. Кроме того, представители московских властей войдут в число спикеров конференции.


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Карта места

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Теги: 
Сколково  конференция  технологии  предпринимательство 

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