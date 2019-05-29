29 мая. Mossovetinfo.ru – Известный режиссер Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной, об этом коллективу театра сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.



Нынешний художественный руководитель театра Сергей Голомазов принял решение по окончании сезона стать художественным руководителем Рижского Русского театра имени Чехова. В связи с этим должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной было решено предложить Богомолову. К исполнению своих обязанностей он приступит 25 июня.



Константин Богомолов закончил ГИТИС в 2003 году. Лауреат театральной премии «Золотая Маска». Известен не только как театральный, но и как кинорежиссер.