8 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано более 197 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в столице был подтвержден 2001 случай заболевания, вылечились 1633 человека.



Всего за все время в Москве от коронавируса выздоровели 104 347 человек, умерли – 2970 человек (за сутки – 51).