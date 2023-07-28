Кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник

31 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 31 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер западный, 5-10 м/c», – говорится в сообщении.



В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 11 градусов тепла.



Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.