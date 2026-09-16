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Город (Москва и область)
18.09.2026, 08:18
Более 350 БПЛА летело с вечера в сторону Московского региона - Собянин
18 сентября — Mossovetinfo.ru — «В период с 20.00 17 сентября до 07.00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело ...
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Город (Москва и область)
18.09.2026, 07:22
Кратковременный дождь и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 18 сентября
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь, и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...
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Город (Москва и область)
16.09.2026, 09:08
18–19 сентября на ряде улиц центра Москвы из-за мотофестиваля перекроют движение
16 сентября — Mossovetinfo.ru — На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано ...