Кратковременный дождь и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 18 сентября

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь, и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5–10 м/с», – говорится в сообщении.



В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 8 градусов.



Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.



В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 15 до плюс 20 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.



Ночью и утром в субботу, 19 сентября, в столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Период предупреждения – с 00:00 19 сентября до 08:00 19 сентября. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.