 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Город (Москва и область)     18.09.2026 07:22

Кратковременный дождь и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 18 сентября

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  Подмосковье  18 сентября 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь, и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5–10 м/с», – говорится в сообщении.

В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 8 градусов.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 15 до плюс 20 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.

Ночью и утром в субботу, 19 сентября, в столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Период предупреждения – с 00:00 19 сентября до 08:00 19 сентября. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  Подмосковье  18 сентября 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:18 Город (Москва и область) Более 350 БПЛА летело с вечера в сторону Московского региона - Собянин

07:22 Город (Москва и область) Кратковременный дождь и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 18 сентября

10:42 Происшествия ФАС РФ выявила «дорожный картель» более чем на 8,7 млрд руб

09:08 Город (Москва и область) 18–19 сентября на ряде улиц центра Москвы из-за мотофестиваля перекроют движение

11:06 В России Средства ПВО РФ сбили за сутки 902 беспилотника ВСУ самолетного типа

Актуальные материалы

20:21 Город (Москва и область) Собянин: к 2035 году метро придёт в крупные города ближайшего Подмосковья - список, схема

10:34 Город (Москва и область) МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА

10:33 Город (Москва и область) Воробьев: в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом произошло возгорание

11:07 Происшествия Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»

20:05 Власть Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры

21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru