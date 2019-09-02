2 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве с 10 по 20 сентября пройдет краудсорсинг-проект «Электронный дом» по созданию портала управления домами, сообщается на портале «Активный гражданин».



Проект предполагает создание портала и приложения с помощью которых горожане смогут лучше взаимодействовать с управляющими компаниями.



В рамках краудсорсинг-проекта москвичи смогут предложить свои идеи, которые помогут сделать новый сервис максимально комфортным и функциональным, указать на те аспекты и ситуации в сфере ЖКХ, по которым жителям не хватает информации, а также обсудить с другими участниками различные варианты и мировой опыт использования цифровых технологий в сфере управления жилыми домами.