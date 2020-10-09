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Город (Москва и область)
06.11.2026, 06:59
Кремлевские куранты остановлены на 10 дней, до 16 ноября, для техобслуживания – ФСО
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Куранты Спасской башни Московского Кремля остановлены для проведением регламентного т...
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Город (Москва и область)
03.11.2026, 08:12
493 дрона летели в сторону Московского региона в ночь на 3 ноября - Собянин
3 ноября — Mossovetinfo.ru — 493 дрона летели в сторону Московского региона, 187 сбиты на подлете к столице в ночь на 3 но...
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Город (Москва и область)
30.10.2026, 08:56
С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА - Собянин
30 октября — Mossovetinfo.ru — С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, большая часть уничтоже...