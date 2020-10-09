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Город (Москва и область)     06.11.2026 06:59

Кремлевские куранты остановлены на 10 дней, до 16 ноября, для техобслуживания – ФСО

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Теги:  Кремль  Спасская башня  куранты  кремлевские куранты  техобслуживание  отключение  6 ноября  16 ноября  ФСО  информационное сообщение 

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Куранты Спасской башни Московского Кремля остановлены для проведением регламентного технического обслуживания часового механизма на 10 дней. Об этом ранее сообщили в ФСО.

«В связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма 6 ноября 2026 года в 00:00 часов будут остановлены куранты Спасской башни Московского Кремля. Работа курантов будет возобновлена 16 ноября 2026 года», сообщалось в информационном сообщении, опубликованном ранее отделом по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) на сайте ведомства.

9 октября 2020 года кремлевские куранты были временно отключены, для того, чтобы дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами и настроить их. До отключения на звоннице находилось 13 колоколов, большая часть которых была отлита еще во времена Екатерины II мастером-литейщиком Семеном Можжухиным. В дополнение к ним, как сообщала ФСО, установлены еще 12 колоколов, отлитых на воронежском Колокололитейном заводе Анисимова. Отмечалось, что после установки новых колоколов звонница сможет исполнять гимн России длительностью полторы минуты (один куплет и один припев) с подголосками.

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Карта места

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Теги: 
Кремль  Спасская башня  куранты  кремлевские куранты  техобслуживание  отключение  6 ноября  16 ноября  ФСО  информационное сообщение 

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