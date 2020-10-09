6 ноября — Mossovetinfo.ru — Куранты Спасской башни Московского Кремля остановлены для проведением регламентного т...

3 ноября — Mossovetinfo.ru — 493 дрона летели в сторону Московского региона, 187 сбиты на подлете к столице в ночь на 3 но...