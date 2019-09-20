20 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением различных мероприятий в период с 20 по 24 сентября в Москве будет перекрыт для движения транспорта ряд улиц.



В ближайшие дни в Москве пройдет фестиваль «Круг света», мотофестиваль и традиционный московский осенний марафон. В связи с этим в различное время будут перекрываться для движения транспорта улицы как в центре города, так и в других районах Москвы.



Ознакомится со временем перекрытия и списком перекрываемых улиц можно здесь.