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Город (Москва и область)     20.09.2019 09:24

«Круг света», мотофестиваль и марафон: какие улицы перекроют в Москве

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Теги:  перекрытие движения  организация движения 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением различных мероприятий в период с 20 по 24 сентября в Москве будет перекрыт для движения транспорта ряд улиц.

В ближайшие дни в Москве пройдет фестиваль «Круг света», мотофестиваль и традиционный московский осенний марафон. В связи с этим в различное время будут перекрываться для движения транспорта улицы как в центре города, так и в других районах Москвы.

Ознакомится со временем перекрытия и списком перекрываемых улиц можно здесь.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  организация движения 

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