20 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением различных мероприятий в период с 20 по 24 сентября в Москве будет перекрыт для движения транспорта ряд улиц.
В ближайшие дни в Москве пройдет фестиваль «Круг света», мотофестиваль и традиционный московский осенний марафон. В связи с этим в различное время будут перекрываться для движения транспорта улицы как в центре города, так и в других районах Москвы.
Ознакомится со временем перекрытия и списком перекрываемых улиц можно здесь.
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