18 июня. Mossovetinfo.ru – Крупный автозаправочный комплекс построят на Волгоградском проспекте в районе Выхино-Жулебино, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомстройинвеста Анастасию Пятову.



В настоящее время на этом месте находится небольшая автозаправка общей площадью в 100 квадратных метров. Новый комплекс будет намного крупнее, его площадь составит 1 тысячу квадратных метров.



Помимо автозаправки, застройщик планирует построить емкости для горюче-смазочных материалов, очистные сооружения, автозаправку и автомойку, магазины сопутствующих товаров и предприятия общественного питания.



При этом отмечается, что проект автозаправочного комплекса будет вынесен на публичные слушания.