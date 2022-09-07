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Город (Москва и область)     07.09.2022 09:09

Культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню города

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Теги:  День города  праздники  Наталья Сергунина  Сергунина 

7 сентября. Mossovetinfo.ru — Культурные площадки Москвы подготовили ко Дню города более 420 мероприятий ко Дню города. Они пройдут в библиотеках, музеях, парках, школах искусств и кинотеатрах сети «Москино».

Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, мероприятия пройдут по всему городу с 9 по 12 сентября. Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и людям, которые здесь жили, работали и творили.

«Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и людям, которые здесь жили, работали и творили. В общей сложности культурные площадки запланировали больше 420 мероприятий. Экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины пройдут во всех районах города. Москвичей с детьми ждут мастер-классы и конкурсы, а для любителей кино подготовили показы отечественных фильмов, снятых в столице», — рассказала Сергунина

С расписанием можно ознакомиться на портале Мосразвития и на сайтах учреждений. Для участия в некоторых событиях необходимо заранее зарегистрироваться.

Большая праздничная программа «Москва в движении» пройдет на Тверской улице в рамках празднования Дня города. 

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением Дня города, с 5 по 11 сентября на некоторых улицах Москвы будет ограничено или закрыто движение транспорта. Все магазины, рестораны и гостиницы, расположенные на Тверской улице, продолжат свою работу. Продажа алкоголя будет ограничена.

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Карта места

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Теги: 
День города  праздники  Наталья Сергунина  Сергунина 

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