22 апреля. Mossovetinfo.ru – Ледовый дворец «Кристалл» на территории спорткомплекса «Лужники» будет построен в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марта Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, в строящемся дворце уже завершены монолитные работы, идет монтаж металлоконструкций.



Новый дворец строится на месте тренировочного катка «Кристалл», который был закрыт 10 лет назад из-за неудовлетворительного состояния здания. Вместо тренировочного катка будет построен полноценный ледовый дворец с расширенной инфраструктурой для хоккеистов и фигуристов. Во дворце появятся две полноразмерные ледовые арены для тренировок хоккеистов и фигуристов. Кроме того, во дворце появится спа-зона с бассейном, фитнес-клуб и многофункциональные залы для групповых занятий.