Ледовый дворец построят в «Лужниках» в 2019 году

20 января. Mossovetinfo.ru - Ледовый дворец и бассейн с раздвижной крышей откроют в «Лужниках» в 2019 году, Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Ледовый дворец будет называться «Кристалл». Это плавательный центр с раздвижной крышей. Также будет зона с другими водными процедурами.