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Город (Москва и область)     29.05.2019 11:19

Летние читальни будут работать в 12 московских парках

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Теги:  парки  летние читальни  библиотеки 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Летние читальни заработают в 12 городских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 1 июня читальни начнут работать в 11 городских парках, еще одна читальня откроется в июле. Они будут размещены в парковых павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах. Места для чтения будут оборудованы под открытым небом.

«В летних читальнях гости парков могут познакомиться с книжными новинками, почитать классику и записаться в библиотеку. А еще в течение сезона в них будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В летних читальнях горожане смогут записаться в билиотеки, чтобы взять интересующую книгу домой, а также обменяться книгами с помощью полок буккроссинга. Читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках «Северное Тушино», «Кузьминки», музее-заповеднике «Царицыно» и других.


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Карта места

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Теги: 
парки  летние читальни  библиотеки 

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