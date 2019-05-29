29 мая. Mossovetinfo.ru – Летние читальни заработают в 12 городских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



С 1 июня читальни начнут работать в 11 городских парках, еще одна читальня откроется в июле. Они будут размещены в парковых павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах. Места для чтения будут оборудованы под открытым небом.



«В летних читальнях гости парков могут познакомиться с книжными новинками, почитать классику и записаться в библиотеку. А еще в течение сезона в них будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



В летних читальнях горожане смогут записаться в билиотеки, чтобы взять интересующую книгу домой, а также обменяться книгами с помощью полок буккроссинга. Читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках «Северное Тушино», «Кузьминки», музее-заповеднике «Царицыно» и других.