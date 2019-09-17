17 сентября, Mossovetinfo.ru – За три летних месяца читальни в московских парках посетили 35 тысяч человек, сообщает портал mos.ru.



«За три летних месяца читальни в парках посетили почти 35 тысяч горожан. Это рекорд проекта за все время его существования. В 2018 году в летних библиотеках побывали больше 27 тысяч человек, а в 2017-м — более 21 тысячи», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Самыми популярными летними читальнями стали читальни в Измайловском парке (5,5 тысячи посетителей за лето), в комплексе «Северное Тушино» и саду имени Баумана (более 4 тысяч посетителей), а также в музее-заповеднике «Царицыно» (более 3 тысяч посетителей).



Сообщается, что при выборе литературы для чтения в парковых читальнях, посетители отдавали предпочтение не только российской и зарубежной классике, но и современным авторам.



В настоящее время все летние читальни в московских парках закрылись, кроме читальни в саду имени Баумана, которая будет работать до глубокой осени.