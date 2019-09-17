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Город (Москва и область)     17.09.2019 08:39

Летние читальни в парках Москвы посетило рекордное количество людей

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Теги:  парки  летние читальни 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – За три летних месяца читальни в московских парках посетили 35 тысяч человек, сообщает портал mos.ru.

«За три летних месяца читальни в парках посетили почти 35 тысяч горожан. Это рекорд проекта за все время его существования. В 2018 году в летних библиотеках побывали больше 27 тысяч человек, а в 2017-м — более 21 тысячи», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Самыми популярными летними читальнями стали читальни в Измайловском парке (5,5 тысячи посетителей за лето), в комплексе «Северное Тушино» и саду имени Баумана (более 4 тысяч посетителей), а также в музее-заповеднике «Царицыно» (более 3 тысяч посетителей).

Сообщается, что при выборе литературы для чтения в парковых читальнях, посетители отдавали предпочтение не только российской и зарубежной классике, но и современным авторам.

В настоящее время все летние читальни в московских парках закрылись, кроме читальни в саду имени Баумана, которая будет работать до глубокой осени.


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Карта места

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Теги: 
парки  летние читальни 

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