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Город (Москва и область)     30.04.2019 09:06

Летний сезон откроется в Московском зоопарке 1 мая

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Теги:  Московский зоопарк  животные в городе  летний сезон 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – В среду, 1 мая, в Московском зоопарке состоится открытие летнего сезона, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Зоопарк уже перешел на летний режим работы, животные переведены в летние вольеры, время работы зоопарка продлено до 22:00. В дни майских праздников для посетителей откроют дополнительные входы - два со стороны Большой Грузинской улицы и один со стороны Красной Пресни.

1 мая посетителей зоопарка ожидают концерты, мастер-классы, лекции о животных, а с 10:30 до 14:00 пройдут публичные кормления, во время которых можно увидеть наиболее скрытных и осторожных животных.


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Карта места

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Теги: 
Московский зоопарк  животные в городе  летний сезон 

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