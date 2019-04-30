30 апреля. Mossovetinfo.ru – В среду, 1 мая, в Московском зоопарке состоится открытие летнего сезона, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Зоопарк уже перешел на летний режим работы, животные переведены в летние вольеры, время работы зоопарка продлено до 22:00. В дни майских праздников для посетителей откроют дополнительные входы - два со стороны Большой Грузинской улицы и один со стороны Красной Пресни.



1 мая посетителей зоопарка ожидают концерты, мастер-классы, лекции о животных, а с 10:30 до 14:00 пройдут публичные кормления, во время которых можно увидеть наиболее скрытных и осторожных животных.