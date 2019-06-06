6 июня. Mossovetinfo.ru – Дежурство собак-спасателей будет организовано в течение лета на московских пляжах, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Работать на московских пляжах будут 15 ньюфаундлендов, которые принадлежат волонтерской организации МКОО «Сотер». Все собаки прошли специальное обучение поисково-спасательным навыкам.
Собак-спасателей можно будет отличить по ярко оранжевым жилетам, к которым приделаны специальные ручки. Собаки могут быстро добраться до утопающего, который может ухватиться за ручку, после чего собака доставит его на берег или к спасательному катеру.
Дежурить собаки-спасатели будут на популярных пляжах в Серебряном бору и Строгино, а также на поисково-спасательных станциях «Левобережная», «Академическая» и «Мещерская».
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