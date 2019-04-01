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Город (Москва и область)     01.04.2019 09:51

Люди с временной пропиской не смогут голосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  прописка  голосование 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Люди с временной пропиской не смогут голосовать на выборах в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября 2018 года, принять участие в голосовании смогут только москвичи с постоянной пропиской, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

Конституционный суд принял решение о необходимости изменить законодательство таким образом, чтобы россияне, которые зарегистрированы по месту фактического проживания не менее, чем за три месяца до проведения выборов, смогли принять участие в региональном голосовании. В связи с этим был подготовлен федеральный законопроект о внесении соответствующих изменений законодательства.

Однако, по сообщению пресс-службы МГИК, в настоящее время утверждена только концепция проекта. Поэтому, даже если соответствующие изменения будут приняты на федеральном уровне, внести изменения в избирательный кодекс Москвы до выборов в Мосгордуму не успеют. Принятая концепция предполагает предоставление проголосовать на местных выборах гражданам без прописки по месту жительства не раньше 2023 года.


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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  прописка  голосование 

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