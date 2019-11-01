1 ноября. Mossovetinfo.ru – Обновленный макет Москвы на ВДНХ увеличился на 100 квадратных метров, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин сообщил, что на обновленном макете появились Киевский вокзал, Донской монастырь, Андреевский мост, гостиница «Украина» и еще около тысячи объектов.



Ранее сообщалось, что павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закрыт на реконструкцию с 1 октября. В ходе реконструкции площадь макета увеличится до 429 квадратных метров.