1 ноября. Mossovetinfo.ru – Обновленный макет Москвы на ВДНХ увеличился на 100 квадратных метров, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил, что на обновленном макете появились Киевский вокзал, Донской монастырь, Андреевский мост, гостиница «Украина» и еще около тысячи объектов.
Ранее сообщалось, что павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закрыт на реконструкцию с 1 октября. В ходе реконструкции площадь макета увеличится до 429 квадратных метров.
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