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Город (Москва и область)     08.09.2022 10:38

Маршруты общественного транспорта изменится во время празднования Дня города

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Теги:  общественный транспорт  маршруты  изменения  День города 

8 сентября. Mossovetinfo.ru — Ряд маршрутов общественного транспорта Москвы изменится с 7 по 12 сентября, в период подготовки и празднования Дня города, сообщает ГУП «Мосгортранс».

Сообщается, что некоторые маршруты будут изменены, ряд маршрутов будет сокращен. Подробнее об изменениях маршрутов можно узнать на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню города, с 5 по 12 сентября в Москве перекроют для движения транспорта ряд улиц.

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Карта места

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Теги: 
общественный транспорт  маршруты  изменения  День города 

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