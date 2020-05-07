7 мая. Mossovetinfo.ru – Медицинские маски и перчатки в московском метро нужно будет носить обязательно. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Соответствующие правила вводятся с 12 мая.