17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по масштабному благоустройству парка Дружбы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время парк еще открыт, однако летом его закроют для посетителей. Открытыми останутся только проход через парк к станции «Речной вокзал» и основные транзитные проходы, которыми пользуются местные жители.
Концепция благоустройства парка была подготовлена с учетом пожеланий местных жителей. Планируется создать две новые детские площадки в восточной и центральной частях парка, на существующей детской площадке в западной части парка заменят оборудование и уложат новое покрытие. Вокруг Фестивальных прудов появятся беседки для отдыха, обустроят подходы к воде. Также в парке появятся скейт-парк, площадки для воркаута и игры в пинг-понг, пункт проката спортивного инвентаря, место для массовых мероприятий, площадка для выгула собак.
Стоявшие в парке скульптуры, подаренные Москве иностранными государствами, соберут вместе и сделают для них отдельную аллею. Вокруг скульптур проложат дорожки, разобьют клумбы и цветники, установят фонари и скамейки.
На всей территории парка обновят покрытие дорожек и тропинок, высадят новые деревья и кустарники, разобьют клумбы и цветники, установят дополнительные фонари. Кроме того, инфраструктуру парка приспособят для людей с ограниченными возможностями.
Завершить работы по благоустройству парка планируется в текущем году.
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