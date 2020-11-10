10 ноября. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



По словам Воробьева, вырабатываемый у переболевших людей иммунитет и вакцина являются двумя панацеями от распространения коронавируса. В настоящее время Подмосковье уже начало получать вакцину от коронавируса, тысячи доз вакцины уже завезены на склады, в регионе готовятся пункты вакцинации.



«Я думаю, что в ноябре мы начнем уже делать это (вакцинацию - примечание «Моссоветинфо») регулярно, а в декабре - массово», - заявил губернатор Подмосковья.



Воробьев также рассказал, что сам уже сделал прививку от коронавируса, тест показал наличие в его организме антител, однако он все равно соблюдает все меры предосторожности.