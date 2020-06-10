10 июня. Mossovetinfo.ru – Посещение театров и кинотеатров, концертных залов, а также другие массовые мероприятия могут разрешить в Москве в начале июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространение коронавируса.



По словам мэра Москвы, в течение двух месяцев город может практически вернуться к прежнему распорядку жизни, если позволит эпидемиологическая ситуация. При этом, жесткие требования Роспотребнадзора и санитарных врачей будут соблюдаться.



Ранее мэр Москвы опубликовал график поэтапного снятия ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса. Основные ограничения будут сняты до 23 июня.