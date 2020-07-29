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Город (Москва и область)     29.07.2020 14:49

Массовые мероприятия в Москве запрещены минимум до конца августа - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  ограничения  массовые мероприятия 

29 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве не планируют снимать запрет на массовые мероприятия до конца августа, заявил в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин.

«Хотя основные ограничения сняты, но вот на массовые мероприятия, скорее, мы оставим до конца августа», - заявил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что необходимо посмотреть, как дальше будет складываться эпидемиологическая ситуация.


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Теги: 
Сергей Собянин  ограничения  массовые мероприятия 

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