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Город (Москва и область)
18.04.2019, 10:35
Новые платформы и пассажирский павильон появятся на Белорусском вокзале
18 апреля. Mossovetinfo.ru – На Белорусском вокзале построят новый пассажирский павильон, две новые платформы, а также проложат 4 дополнительных пути для обслуживания электричек направления Москва ...
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Город (Москва и область)
18.04.2019, 09:53
Мавзолей Ленина закроют на 3 недели в связи с подготовкой к Параду Победы
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 13 мая в связи с подготовкой к Параду Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественно...
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Город (Москва и область)
18.04.2019, 09:07
Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве в дни пасхальных праздников
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве в дни пасхальных праздников 21 и 28 апреля, а также 5 и 7 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительств...