18 апреля. Mossovetinfo.ru – Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 13 мая в связи с подготовкой к Параду Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.



Во время закрытия мавзолея в Кремле и на прилегающих территориях будет проводится подготовка к мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, ранее сообщалось, что на Красной площади началось возведение трибун к Параду Победы 9 мая.



Ранее, в феврале, мавзолей Ленина был закрыт на два месяца для проведения профилактических работ. Для посетителей мавзолей открылся 17 апреля.

