Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.04.2019 09:53

Мавзолей Ленина закроют на 3 недели в связи с подготовкой к Параду Победы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мавзолей Ленина  Парад Победы 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 13 мая в связи с подготовкой к Параду Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Во время закрытия мавзолея в Кремле и на прилегающих территориях будет проводится подготовка к мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, ранее сообщалось, что на Красной площади началось возведение трибун к Параду Победы 9 мая.

Ранее, в феврале, мавзолей Ленина был закрыт на два месяца для проведения профилактических работ. Для посетителей мавзолей открылся 17 апреля.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мавзолей Ленина  Парад Победы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:35 Город (Москва и область) Новые платформы и пассажирский павильон появятся на Белорусском вокзале

09:53 Город (Москва и область) Мавзолей Ленина закроют на 3 недели в связи с подготовкой к Параду Победы

09:37 В России Экологический налог для предприятий может появится в России

09:12 Другое В работе Google в ночь на 18 апреля произошел сбой

09:07 Город (Москва и область) Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве в дни пасхальных праздников

Актуальные материалы

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru