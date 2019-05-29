29 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало на своем официальном сайте экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве.



По прогнозам синоптиков, днем 29 мая температура воздуха в Москве может подняться до 30-31 градуса тепла.



В связи с жарой москвичам рекомендуется избегать перегрева, пить больше воды, использовать одежду светлых тонов и головные уборы.