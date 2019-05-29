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Город (Москва и область)     29.05.2019 10:56

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве

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Теги:  МЧС  предупреждение 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало на своем официальном сайте экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве.

По прогнозам синоптиков, днем 29 мая температура воздуха в Москве может подняться до 30-31 градуса тепла.

В связи с жарой москвичам рекомендуется избегать перегрева, пить больше воды, использовать одежду светлых тонов и головные уборы.


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Теги: 
МЧС  предупреждение 

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