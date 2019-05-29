Другие материалы
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Город (Москва и область)
29.05.2019, 11:28
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор
29 мая. Mossovetinfo.ru – Причиной серьезного сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заммэра столицы Максим Ликсутов. Ликсутов ...
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Город (Москва и область)
29.05.2019, 11:19
Летние читальни будут работать в 12 московских парках
29 мая. Mossovetinfo.ru – Летние читальни заработают в 12 городских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. С 1 июня читальни начнут работать в 11 городских пар...
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Город (Москва и область)
29.05.2019, 10:56
МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
29 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало на своем официальном сайте экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. По прогнозам синоптиков, днем 29 мая температура...