Другие материалы
-
Город (Москва и область)
04.10.2023, 09:36
МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре с 13:00 4 октября
4 октября — Mossovetinfo.ru — В столице сегодня, 4 октября, в период с 13:00 до 20:00, ожидается дождь с грозой, порывы ветра...
-
Город (Москва и область)
03.10.2023, 15:10
Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через Москву-реку в районе Сити
3 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале об утверждении проекта планиров...
-
Город (Москва и область)
03.10.2023, 10:18
Отопление начали включать в жилых домах и соцучреждениях Москвы
3 октября — Mossovetinfo.ru — В жилых домах и социальных учреждениях Москвы 3 октября начали включать отопление, соо...