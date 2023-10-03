МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре с 13:00 4 октября

4 октября — Mossovetinfo.ru — В столице сегодня, 4 октября, в период с 13:00 до 20:00, ожидается дождь с грозой, порывы ветра днем могут достигать 15–20 м/с, предупредили в пресс-службе столичного управления МЧС.



«В период с 13:00 до 20:00 4 октября по Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15–20 м/с, дождь, местами гроза», – говорится в сообщении.



МЧС просит водителей в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и быть осторожнее на дорогах.



Дептранс Москвы также призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за прогнозируемого дождя.



«По прогнозам синоптиков, сегодня до 20:00 в Москве ожидаются дождь и сильный ветер. Просим водителей быть внимательными на дороге: держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения», – говорится в сообщении пресс-службы Дептранса.