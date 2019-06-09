9 июня. Mossovetinfo.ru – Грозовые дожди и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 9 июня, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду.
Водителям рекомендовано при грозе снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями.
Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями, соблюдать осторожность.
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