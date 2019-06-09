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Город (Москва и область)     09.06.2019 14:47

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 9 июня

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Теги:  МЧС  предупреждение  гроза  ветер 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Грозовые дожди и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 9 июня, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду.

Водителям рекомендовано при грозе снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства, не парковать машины под рекламными щитами и деревьями.

Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями, соблюдать осторожность.


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Теги: 
МЧС  предупреждение  гроза  ветер 

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