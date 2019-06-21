21 июня. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 21 июня в Москве ожидается сильная жара, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве может достичь +30… +32 градусов.
В связи с сильной жарой, москвичам рекомендуют избегать перегрева на солнце, пить больше жидкости, использовать одежду светлых тонов и надевать головной убор.
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