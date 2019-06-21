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Город (Москва и область)     21.06.2019 11:38

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 21 июня

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Теги:  МЧС  жара  предупреждение 

21 июня. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 21 июня в Москве ожидается сильная жара, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве может достичь +30… +32 градусов.

В связи с сильной жарой, москвичам рекомендуют избегать перегрева на солнце, пить больше жидкости, использовать одежду светлых тонов и надевать головной убор.


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Теги: 
МЧС  жара  предупреждение 

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