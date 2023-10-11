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Город (Москва и область)
11.10.2023, 19:27
МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с с вечера среды, 11 октября
11 октября — Mossovetinfo.ru — Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Москве после 21:00, непогода продлится в течение сут...
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Город (Москва и область)
11.10.2023, 14:22
Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты
ОБНОВЛЕНО: движение на участке метро - восстановлено 11 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением ремонтно-...
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Город (Москва и область)
11.10.2023, 09:12
Сформирован проект городского бюджета Москвы на 2024–2026 годы - Собянин
11 октября — Mossovetinfo.ru — Сформированный проект бюджета бюджета Москвы на 2024–2026 годы, как и в прошлые годы, буде...