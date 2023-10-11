МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с с вечера среды, 11 октября

11 октября — Mossovetinfo.ru — Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Москве после 21:00, непогода продлится в течение суток, - сообщает МЧС РФ по г.Москве.



"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 11 октября до 21:00 12 октября по Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15–20 м/с", – говорится в сообщении.



В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует:



"- парковать автомобиль вдали от деревьев;

- пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;

- не оставляйте детей без присмотра;

- будьте внимательны и осторожны!"