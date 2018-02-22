МЧС предупредило о морозе до -25°С в Москве

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - МЧС столицы предупредило об аномальном снижении температуры в Москве морозах в Москве до -25 градусов.



«На основании предупреждения ФГБУ Центральное УГМС местами в Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха до -25°С», - сообщило МЧС.



Из-за непогоды возможны аварии на коммунальных и энергосистемах города, а также увеличение числа ДТП на аварийно-опасных участках дорог, прогнозирует МЧС.



Рекомендуется надевать теплую одежду и обувь.



В то же время, по прогнозам синоптиков, температура днем в Москве в четверг, 22 февраля, составит -11...-9 °С.

