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Город (Москва и область)
22.02.2018, 17:25
Собянин подписал распоряжение об увековечивании в Москве памяти Немцова
22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - Мэр Москвы согласовал установку памятной доски на доме, в котором жил политик Борис Немцов, убитый три года назад на мосту у московского Кремля. «В целях увековеч...
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Город (Москва и область)
22.02.2018, 14:15
Состояние 20 квартир в первом доме реновации вызвало замечание переселенцев
22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - У переселенцев в первом доме по программе реновации были по 20 квартирам замечания, большинство из которых уже устранено, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг. ...
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Город (Москва и область)
22.02.2018, 11:04
СК: за 10 лет раскрываемость «по изнасилованиям» в Москве выросла с 69,7% до 95,6%
22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Следственные органы Москвы сообщают о положительной динамике в раскрываемости тяжких преступлений. За 10 лет раскрываемость «по изнасилованиям» в Москве выросла с 69,7...