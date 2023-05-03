МЧС предупредило о заморозках до минус 6 градусов с 5 по 9 мая в Подмосковье

4 мая, Mossovetinfo.ru - С 5 по 9 мая в Подмосковье температура утром и ночью может опускаться до минус 6 градусов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.



«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 5 по 9 мая в Московской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от минус 6 до минус 1 градуса», - сказали в пресс-службе.



Жителей Подмосковья попросили соблюдать осторожность.