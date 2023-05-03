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Город (Москва и область)     04.05.2023 15:00

МЧС предупредило о заморозках до минус 6 градусов с 5 по 9 мая в Подмосковье

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Теги:  май  МЧС  Москва  Московская область  заморозки 

4 мая, Mossovetinfo.ru - С 5 по 9 мая в Подмосковье температура утром и ночью может опускаться до минус 6 градусов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 5 по 9 мая в Московской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от минус 6 до минус 1 градуса», - сказали в пресс-службе.

Жителей Подмосковья попросили соблюдать осторожность.

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Карта места

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Теги: 
май  МЧС  Москва  Московская область  заморозки 

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