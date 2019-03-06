6 марта. Mossovetinfo.ru – Предупреждение о резком ухудшении погоды опубликовано на официальном сайте московского управления МЧС.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается мокрый снег, гололед, метель, сильная гололедица и усиление ветра, порывы которого могут достигать 19 метров в секунду. К концу дня ожидается также падение температуры до -7… -10 градусов.
В связи с этим москвичей просят соблюдать осторожность при управлении собственным автомобилем, снизить скорость и увеличить дистанцию, не парковать машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.
Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.
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