6 марта. Mossovetinfo.ru – Предупреждение о резком ухудшении погоды опубликовано на официальном сайте московского управления МЧС.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается мокрый снег, гололед, метель, сильная гололедица и усиление ветра, порывы которого могут достигать 19 метров в секунду. К концу дня ожидается также падение температуры до -7… -10 градусов.



В связи с этим москвичей просят соблюдать осторожность при управлении собственным автомобилем, снизить скорость и увеличить дистанцию, не парковать машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.



Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями.