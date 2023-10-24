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Город (Москва и область)     31.10.2023 20:40

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве и области

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Теги:  туман  экстренное предупреждение  МЧС  Москва  рекомендации 

31 октября — Mossovetinfo.ru — Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час 31 октября с сохранением до 9.00 часов 01 ноября местами в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:
« — управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;
¬— избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
— не оставлять детей без присмотра;
— будьте внимательны и осторожны!»

В своем экстренном предупреждении МЧС сообщает: «В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22».

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Карта места

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Теги: 
туман  экстренное предупреждение  МЧС  Москва  рекомендации 

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