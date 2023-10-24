МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве и области

31 октября — Mossovetinfo.ru — Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.



«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час 31 октября с сохранением до 9.00 часов 01 ноября местами в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении.



В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:

« — управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

¬— избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

— не оставлять детей без присмотра;

— будьте внимательны и осторожны!»



В своем экстренном предупреждении МЧС сообщает: «В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22».