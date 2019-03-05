5 марта. Mossovetinfo.ru – Мемориальная доска в память о народном артисте СССР, певце Иосифе Кобзоне будет установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.
Академия Гнесиных очень тесно связана с жизнью знаменитого певца. Вначале Кобзон закончил вокальное отделение академии, затем преподавал в ней, а в 1984 году по инициативе Кобзона в академии была создана кафедра эстрадно-джазового пения, которую Кобзон возглавлял долгие годы.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни.
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