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Город (Москва и область)     11.04.2019 15:23

Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве

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Теги:  Иосиф Кобзон  конкурс  мемориальная доска 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – ГКУ «Мосреставрация» объявила конкурс на создание, изготовление и установку мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону, следует из данных, опубликованных на официальном портале госзакупок.

Победитель конкурса будет обязан спроктировать и изготовить мемориальную доску и установить ее на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Кобзон обучался и преподавал. Работы должны быть выполнены до декабря 2019 года.

Стартовая (максимальная) цена контракта составляет 2,8 миллиона рублей. Прием заявок на конкурс продлится до 15 мая.

Советский и российский певец, педагог, политический и общественный деятель Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.


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Теги: 
Иосиф Кобзон  конкурс  мемориальная доска 

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