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Город (Москва и область)     24.11.2023 14:32

Мэр Москвы рассказал о проектах благоустройства в Западном округе за 2023 год

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Теги:  Собянин  личный блог  благоустройство  2023  Западный округ  Раменки  Фили-Давыдково 

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин продолжает подводить в своем личном блоге итоги благоустройства города в 2023 году и сегодня рассказал о проектах, реализованных в Западном округе.

"В этом году в Западном округе реализовали несколько проектов благоустройства, которые сделали его более комфортным и привлекательным.

Например, в районе Крылатское завершили обновление парка Звезд. Здесь появился комфортный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки, а также видовые площадки, где можно полюбоваться живописными видами. Для детей поставили новые игровые комплексы, а для любителей спорта организовали зону воркаута.

Еще один большой проект — обновление инфраструктуры в долине реки Сетуни. Работы здесь проходили на территории четырех районов. Были обустроены деревянные прогулочные настилы, отремонтирован переход через реку, обновлены детские и спортивные площадки, созданы зоны с беседками для тихого отдыха", - сообщил Собянин.

Мэр сообщил, что "в Фили-Давыдкове отремонтировали детскую площадку, заменив покрытие и установив новое оборудование. На спортивной площадке поставили современные тренажеры. Реконструировали голубятню и обновили уличную мебель. А еще капитально отремонтировали пешеходный настил через реку Сетунь".
Собянин, личный блог, благоустройство, 2023, Западный округ, Фили-Давыдково

"В Раменках реконструировали пять детских площадок для детей разного возраста. Обустроили хоккейную коробку, площадку с тренажерами, воркаут-зону и 12 беседок для тихого отдыха.

Среди любимых мест прогулок горожан – территории у водоемов. Раменский пруд – не исключение. Он находится в окружении жилых домов, жители проходят мимо него и по пути к остановкам общественного транспорта.

В этом году привели в порядок прилегающую территорию и ближайшие проезды – с ремонтом дорожек и обустройством удобных съездов для маломобильных горожан", - сообщил мэр.
Собянин, личный блог, благоустройство, 2023, Западный округ, Раменки, Фили-Давыдково

Фото - из личного сайта-блога мэра Москвы С.Собянина


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Теги: 
Собянин  личный блог  благоустройство  2023  Западный округ  Раменки  Фили-Давыдково 

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