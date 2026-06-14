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Город (Москва и область)     16.06.2026 08:29

Мэр Москвы сообщил утром 16 июня о ликвидации уже 60 БПЛА, летевших на столицу

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Теги:  БПЛА  беспилотники  ПВО  Минобороны  Москва  столица  Собянин  аэропорты 

16 июня — Mossovetinfo.ru — Системой ПВО Минобороны уничтожено еще 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».  Всего мэр утром сообщил о ликвидации уже 60 БПЛА, летевших на столицу.

С 5:45 мск до 7:03 мск мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджерах в нескольких сообщениях проинформировал об уничтожении системой ПВО Минобороны РФ 20 беспилотников, летевших на Москву.

В сообщениях отмечается, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В аэропортах Внуково и Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  ПВО  Минобороны  Москва  столица  Собянин  аэропорты 

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