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Город (Москва и область)
16.06.2026, 08:29
Мэр Москвы сообщил утром 16 июня о ликвидации уже 60 БПЛА, летевших на столицу
16 июня — Mossovetinfo.ru — Системой ПВО Минобороны уничтожено еще 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщ...
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Город (Москва и область)
16.06.2026, 07:21
Мэр Москвы сообщил утром о ликвидации уже 20 БПЛА, летевших на столицу
16 июня — Mossovetinfo.ru — С 5:45 мск до 7:03 мск мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджерах в нескольких сообщениях проин...
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Город (Москва и область)
14.06.2026, 09:28
Облачно с прояснениями, дождь и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 14 июня
14 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, дождь, гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и По...