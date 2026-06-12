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Город (Москва и область)
16.06.2026, 07:21
Мэр Москвы сообщил утром о ликвидации уже 20 БПЛА, летевших на столицу
16 июня — Mossovetinfo.ru — С 5:45 мск до 7:03 мск мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджерах в нескольких сообщениях проин...
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Город (Москва и область)
14.06.2026, 09:28
Облачно с прояснениями, дождь и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 14 июня
14 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, дождь, гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и По...
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Город (Москва и область)
12.06.2026, 08:56
Атака 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена утром 12 июня - Собянин
12 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 12 июня в своих аккаунтах в мессенджерах сообщал об уничто...