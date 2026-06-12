Мэр Москвы сообщил утром о ликвидации уже 20 БПЛА, летевших на столицу

16 июня — Mossovetinfo.ru — С 5:45 мск до 7:03 мск мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджерах в нескольких сообщениях проинформировал об уничтожении системой ПВО Минобороны РФ 20 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил



В сообщениях отмечается, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.



В аэропортах Внуково и Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).



Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.