4 января. Mossovetinfo.ru – Более 2,56 миллиарда пассажиров воспользовались метро и МЦК в 2019 году. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Это на 60 миллионов пассажиров больше, чем в 2018 году. Рекордным по перевозке днем 2019 года для метро стало 27 декабря - 9 432 052 пассажира.