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Город (Москва и область)     04.01.2020 12:07

Метро и МЦК 27 декабря воспользовалось рекордное число пассажиров в 2019 году

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Теги:  метро  МЦК  транспорт 

4 января. Mossovetinfo.ru – Более 2,56 миллиарда пассажиров воспользовались метро и МЦК в 2019 году. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Это на 60 миллионов пассажиров больше, чем в 2018 году. Рекордным по перевозке днем 2019 года для метро стало 27 декабря - 9 432 052 пассажира.


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Теги: 
метро  МЦК  транспорт 

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