3 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен и МЦК в День города в ночь с 7 на 8 сентября будут работать круглосуточно, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Интервал движения поездов в ночное время составит от 3 до 10 минут. Также пассажирам будут доступны 13 ночных маршрутов наземного общественного транспорта.
Решение о круглосуточной работе метро и МЦК в новогодние ночи с 2019 по 2021 год, а также дни празднования Дня города в эти годы, было принято властями Москвы в декабре 2018 года.
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