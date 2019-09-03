3 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен и МЦК в День города в ночь с 7 на 8 сентября будут работать круглосуточно, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



Интервал движения поездов в ночное время составит от 3 до 10 минут. Также пассажирам будут доступны 13 ночных маршрутов наземного общественного транспорта.



Решение о круглосуточной работе метро и МЦК в новогодние ночи с 2019 по 2021 год, а также дни празднования Дня города в эти годы, было принято властями Москвы в декабре 2018 года.