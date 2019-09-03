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Город (Москва и область)     03.09.2019 13:58

Метро и МЦК с 7 на 8 сентября будут работать круглосуточно

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Теги:  метро  МЦК  День города  график работы 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен и МЦК в День города в ночь с 7 на 8 сентября будут работать круглосуточно, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Интервал движения поездов в ночное время составит от 3 до 10 минут. Также пассажирам будут доступны 13 ночных маршрутов наземного общественного транспорта.

Решение о круглосуточной работе метро и МЦК в новогодние ночи с 2019 по 2021 год, а также дни празднования Дня города в эти годы, было принято властями Москвы в декабре 2018 года.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦК  День города  график работы 

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