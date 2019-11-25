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Город (Москва и область)     25.11.2019 13:57

Метро в Голяново придет к 2023 году - Хуснуллин

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Теги:  метро  строительство  Гольяново 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Арбатско-Покровская линия буде продлена в район Гольяново к 2023 году, сообщил в интервью «Российской газете» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, трассировка нового участка линии и место новой конечной станции уже утверждены, деньги на строительство выделены.

Протяженность нового перегона от станции «Щелковская» до новой станции «Голяново» составит 2,4 километра. Новая станция поможет разгрузить Щелковское шоссе и станцию «Щелковская».


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Теги: 
метро  строительство  Гольяново 

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