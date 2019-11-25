25 ноября. Mossovetinfo.ru – Арбатско-Покровская линия буде продлена в район Гольяново к 2023 году, сообщил в интервью «Российской газете» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, трассировка нового участка линии и место новой конечной станции уже утверждены, деньги на строительство выделены.
Протяженность нового перегона от станции «Щелковская» до новой станции «Голяново» составит 2,4 километра. Новая станция поможет разгрузить Щелковское шоссе и станцию «Щелковская».
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