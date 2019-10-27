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Город (Москва и область)     27.10.2019 11:55

Международный день бабушек и дедушек отпразднуют в рамках программы «Московское долголетие»

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Теги:  Московское долголетие  пожилые 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Специальная программа для москвичей старшего поколения подготовлена к Международному дню бабушек и дедушек в рамках программы «Московское долголетие» сообщается на портале mos.ru.

С 28 октября по 1 ноября для участников проекта пройдут уроки зумбы и гимнастики, уроки ретро-танцев, вокальные конкурсы, урок испанского языка, а также фотовыставка участников проекта, театральная постановка с их участием, и концерт, посвященный легендам советской эстрады.


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Теги: 
Московское долголетие  пожилые 

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