27 октября. Mossovetinfo.ru – Специальная программа для москвичей старшего поколения подготовлена к Международному дню бабушек и дедушек в рамках программы «Московское долголетие» сообщается на портале mos.ru.



С 28 октября по 1 ноября для участников проекта пройдут уроки зумбы и гимнастики, уроки ретро-танцев, вокальные конкурсы, урок испанского языка, а также фотовыставка участников проекта, театральная постановка с их участием, и концерт, посвященный легендам советской эстрады.