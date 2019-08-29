29 августа. Mossovetinfo.ru – Международный форум «Город образования» стартовал в Москве, в павильоне № 75 на ВДНХ.



Форум проводится ежегодно и объединяет ученых, бизнесменов, представителей государственных структур и образовательного сообщества. В рамках форума проходят круглые столы и панельные дискуссии по вопросам образования, презентации образовательных программ и оборудования, лекции, конференции и мастер-классы.



В этом году форум пройдет с 29 августа по 1 сентября включительно, на форуме выступят более тысячи экспертов из более чем 50 стран мира, свыше 80 компаний представят свои разаботки в области образования.