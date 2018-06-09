9 июня. Mossovetinfo.ru – Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель «Оргкомитета-2018» Аркадий Дворкович открыли в Москве Международный вещательный центр чемпионата мира по футболу 2018 года.



«Это то, что станет сердцем чемпионата для всего мира. Это 13-е официальное здание: 12 стадионов и IBC. А что касается аудитории, то он занимает первое место среди этих объектов. Ведь благодаря IBC весь мир сможет понаблюдать за тем, что происходит на турнире», - заявил Инфантино на церемонии открытия.



Международный вещательный центр будет принимать трансляции со всех стадионов ЧМ-2018, а также из внешних презентационных студий и транслировать их по всему миру. Отмечается, что впервые в истории чемпионатов мира, весь информационно-развлекательный контент будет производится централизовано. Все материалы будут загружаться на сервер FIFA MAX, откуда телекомпании смогут получать эти материалы. В центре оборудованы 7 телевизионных студий, комнаты для интервью и другая инфраструктура. Обеспечивать работу центра будут 3 тысячи сотрудников. К работе в Международном вещательном центре уже приступили 78 национальных и региональных теле- и радиокомпаний.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.