9 июня. Mossovetinfo.ru – Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель «Оргкомитета-2018» Аркадий Дворкович открыли в Москве Международный вещательный центр чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Это то, что станет сердцем чемпионата для всего мира. Это 13-е официальное здание: 12 стадионов и IBC. А что касается аудитории, то он занимает первое место среди этих объектов. Ведь благодаря IBC весь мир сможет понаблюдать за тем, что происходит на турнире», - заявил Инфантино на церемонии открытия.
Международный вещательный центр будет принимать трансляции со всех стадионов ЧМ-2018, а также из внешних презентационных студий и транслировать их по всему миру. Отмечается, что впервые в истории чемпионатов мира, весь информационно-развлекательный контент будет производится централизовано. Все материалы будут загружаться на сервер FIFA MAX, откуда телекомпании смогут получать эти материалы. В центре оборудованы 7 телевизионных студий, комнаты для интервью и другая инфраструктура. Обеспечивать работу центра будут 3 тысячи сотрудников. К работе в Международном вещательном центре уже приступили 78 национальных и региональных теле- и радиокомпаний.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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