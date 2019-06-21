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Город (Москва и область)     21.06.2019 10:50

МФЦ начнут предоставлять все виды госуслуг

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Теги:  МФЦ  госуслуги  реформа  Минэкономразвития 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Минэкономразвития РФ предложило проект реформы, в рамках которой МФЦ передадут все полномочия госорганов по коммуникациям с гражданами и бизнесом, сообщают «Известия».

В результате реформы через МФЦ можно будет подать заявление в полицию или исковое заявление в суд, обратиться за господдержкой, зарегистрировать брак. Также через МФЦ можно будет оплатить услуги коммерческих компаний: естественных монополий, ЖКХ, страховых организаций, предприятий из социально значимой сферы. Кроме того, МФЦ станут местом сбора биометрических данных россиян.

Таким образом, МФЦ станут единым каналом для коммуникации граждан и бизнеса с органами государственной власти.

Также при МФЦ планируется создать институт омбудсмена по защите интересов заявителей, который должен будет отвечать за то, чтобы госорганы реагировали на поданные в МФЦ заявления и обращения граждан.

Одновременно планируется ликвидировать приемные госструктур, которые контактируют с населением и бизнесом. Это позволит сократить численность госслужащих на 1-2% и сократить расходы на содержание госаппарата. При этом расходы на работу государства с населением и бизнесом могут сократиться еще более существенно, так как большинство услуг МФЦ предоставляется в электронном виде.



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Теги: 
МФЦ  госуслуги  реформа  Минэкономразвития 

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