21 июня. Mossovetinfo.ru – Минэкономразвития РФ предложило проект реформы, в рамках которой МФЦ передадут все полномочия госорганов по коммуникациям с гражданами и бизнесом, сообщают «Известия».
В результате реформы через МФЦ можно будет подать заявление в полицию или исковое заявление в суд, обратиться за господдержкой, зарегистрировать брак. Также через МФЦ можно будет оплатить услуги коммерческих компаний: естественных монополий, ЖКХ, страховых организаций, предприятий из социально значимой сферы. Кроме того, МФЦ станут местом сбора биометрических данных россиян.
Таким образом, МФЦ станут единым каналом для коммуникации граждан и бизнеса с органами государственной власти.
Также при МФЦ планируется создать институт омбудсмена по защите интересов заявителей, который должен будет отвечать за то, чтобы госорганы реагировали на поданные в МФЦ заявления и обращения граждан.
Одновременно планируется ликвидировать приемные госструктур, которые контактируют с населением и бизнесом. Это позволит сократить численность госслужащих на 1-2% и сократить расходы на содержание госаппарата. При этом расходы на работу государства с населением и бизнесом могут сократиться еще более существенно, так как большинство услуг МФЦ предоставляется в электронном виде.
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