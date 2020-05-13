13 мая. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг в Москве могут быть открыты в ближайшие недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта «Мой социальный помощник».



В начале марта МФЦ Москвы перевели в режим работы по предварительной записи, в связи с распространением коронавируса. Позднее посещение МФЦ гражданами было полностью отменено, МФЦ стали предоставлять услуги только в онлайн-режиме, при этом оказание ряда услуг было временно приостановлено.



«Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у «Московского долголетия», - заявил мэр Москвы.



По словам Собянина, работа МФЦ с посещением граждан в условиях распространения коронавируса могла привести к тому, что МФЦ превратились бы в зону риска.