13 мая. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг в Москве могут быть открыты в ближайшие недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта «Мой социальный помощник».
В начале марта МФЦ Москвы перевели в режим работы по предварительной записи, в связи с распространением коронавируса. Позднее посещение МФЦ гражданами было полностью отменено, МФЦ стали предоставлять услуги только в онлайн-режиме, при этом оказание ряда услуг было временно приостановлено.
«Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у «Московского долголетия», - заявил мэр Москвы.
По словам Собянина, работа МФЦ с посещением граждан в условиях распространения коронавируса могла привести к тому, что МФЦ превратились бы в зону риска.
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