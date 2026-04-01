07.04.2026

Министр обороны и мэр Москвы осмотрели новое здание военкомата - единый пункт призыва

Теги:  Белоусов  Собянин  Минобороны  военкомат  комплектование  войска  контракт 

7 апреля — Mossovetinfo.ru — Министр обороны РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня сотрудников военных комиссариатов осмотрели новое здание военного комиссариата столицы на улице Яблочкова, сообщает ТАСС.

Министр обороны России высоко оценил организацию работы и оснащенность московского военного комиссариата и Единого центра призыва.

«Главное достоинство здесь состоит в том, что практически все, или многое, автоматизировано и оцифровано. Четко продумана маршрутизация, что делает удобным для человека пройти все необходимые процедуры», - сказал глава военного ведомства.

Также он ответил на вопросы о комплектовании войск военнослужащими по контракту, отметив, что этот процесс идет с опережением планов.

«Могу сказать, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем. Формируем новые части и подразделения. Сейчас особый акцент делается на подготовку и слаживание. Особо это касается войск беспилотных систем», - сказал Белоусов.

Мэр сообщил, что с Министерством обороны был намечен план реорганизации системы работы военкоматов и тем самым была произведена революция в сфере воинского дела и учета, построен комплекс, состоящий из трех зданий, предназначенных для контрактации, срочного призыва и воинского учета всех военнослужащих.

«Задача, конечно, была создать комфортные условия для тех, кто приходит на службу, и тех, кто работает здесь. До этого работа была распределена по 36 военкоматам. Призывникам приходилось проходить процедуру по несколько дней», -сказал мэр, отметив также, что сегодня призывники проходят необходимые процедуры за два часа.
«Количество граждан, которых мы приглашаем для того, чтобы понять призывать или нет, уменьшилось со 150 тысяч до 20 тысяч», - также сообщил Собянин.

Белоусов  Собянин  Минобороны  военкомат  комплектование  войска  контракт 

16:35 Город (Москва и область) Министр обороны и мэр Москвы осмотрели новое здание военкомата - единый пункт призыва

