Минувшей ночью более полусотни БПЛА сбито над территорией Московского региона - Минобороны

16 марта — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 15 марта т.г. до 8.00 мск 16 марта т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - говорится в сообщении Минобороны.



Сообщается, что 53 из них были сбиты над территорией Московского региона, в их числе - 46 аппаратов, летевших на Москву.



Также за минувшую ночь, по данным Минобороны сбито и уничтожено: 38 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Ярославской области, 8 БПЛА - над территорией Калужской области, 7 БПЛА - над территорией Смоленской области, по 5 БПЛА - над территориями Ростовской и Ульяновской областей, 4 БПЛА - над территорией Тверской области, по 3 БПЛА - над территориями Воронежской, Костромской областей и над территорией Республики Крым, 2 БПЛА - над территорией Волгоградской области и по 1 БПЛА - над территориями Краснодарского края и Саратовской области.



Пресс-служба Росавиации сообщила утром, что ряд аэропортов в столичном регионе принимает и отправляется рейсы по согласованию с уполномоченными органами.



Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 9 по 15 марта над регионами РФ 1 759 украинских беспилотников самолетного типа, также 3 160 дронов уничтожено военнослужащими ВС РФ в зоне СВО. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сообщений и сводок Минобороны России, - сообщает ТАСС в понедельник.